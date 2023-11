A. M., un imprenditore 35enne del settore degli infissi di Copertino, è stato recentemente arrestato per detenzione di un chilo di droga, tra hashish e marijuana. Durante l’interrogatorio di convalida, tenutosi oggi, ha espresso il proprio pentimento e ha rivelato di essere stato spinto alla disperazione a causa delle difficoltà finanziarie della sua azienda.

Copertino: imprenditore arrestato per droga, confessa la disperazione finanziaria

Mirra, assistito dagli avvocati, ha ammesso di aver tentato di risolvere i problemi economici attraverso mezzi illeciti, spiegando di aver eseguito numerosi lavori per cui non ha ancora ricevuto i pagamenti, circostanza che ha contribuito alla perdita di impiegati.

Copertino: imprenditore arrestato per droga, confessa la disperazione finanziaria

Il giudice per le indagini preliminari, Alcide Maritati, ha convalidato l’arresto ma ha modificato la misura cautelare, concedendo la libertà all’imprenditore. Ora, l’unica restrizione imposta a M. è l’obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria.

Copertino: imprenditore arrestato per droga, confessa la disperazione finanziaria

Questo caso mette in luce non solo le difficoltà economiche che possono portare gli individui a scelte disperate, ma anche la necessità di sistemi di supporto più efficaci per gli imprenditori in crisi.

Ambra Radaelli