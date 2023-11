Lecce è stata testimone di un furto spettacolare. Nelle prime ore della mattinata, un malintenzionato ha preso di mira il locale “Déjàvu”, nel vivace cuore della movida. Con un gesto audace, ha utilizzato uno scooter come ariete contro la vetrina del locale, creando una scena da film.

Furto a Lecce: scooter lanciato contro vetrina del “Déjàvu” nella movida

Verso le 4 del mattino, l’azione criminale ha preso vita. L’uomo, armato di determinazione e uno scooter, ha infranto la vetrata, guadagnando accesso al locale. Rapidamente, ha svuotato la cassa, portando via circa 300 euro, per poi sparire nella notte, lasciando dietro di sé solo il ciclomotore danneggiato.

La polizia, allertata immediatamente, ha messo in moto le indagini. Con l’aiuto dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno iniziato a tracciare l’autore del furto. Le immagini riprese sono un tassello cruciale per l’indagine, fornendo dettagli vitali come la silhouette del ladro e il modello dello scooter.

Questo furto spettacolare a Lecce non è solo un atto di criminalità, ma anche una sfida alla sicurezza della città. Le autorità, con professionalità e prontezza, sono impegnate a garantire che tali atti non restino impuniti. La movida leccese, solitamente simbolo di allegria e socialità, in questo frangente, si trasforma in scenario di un crimine che sottolinea l’importanza di una vigilanza attenta.

La città di Lecce, nota per il suo vivace stile di vita notturno, affronta ora le sfide poste dalla criminalità urbana. L’impegno delle forze dell’ordine nella risoluzione di questo caso è un segnale forte del loro impegno a mantenere la sicurezza e la tranquillità nelle strade della città.

Ambra Radaelli