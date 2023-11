All’alba del 18 novembre 2023, a Correggio, un’operazione incisiva e determinata dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Brindisi, in collaborazione con la Compagnia di San Vito dei Normanni e il supporto dei Carabinieri di Reggio Emilia, ha portato all’arresto di Gianluca Lamendola, 34 anni, latitante e presunto capo del clan di S.C.U., “Lamendola-Cantanna”.

Questo arresto, eseguito con precisione militare, segna un punto di svolta nella lotta alla criminalità organizzata.

Correggio: arrestato il latitante Gianluca Lamendola, capo clan di S.C.U.

L’operazione, che ha coinvolto un’intera complesso condominiale, è stata il culmine di un’indagine articolata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Lamendola, fuggito all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Lecce, è stato finalmente intercettato e arrestato.

Le accuse a suo carico sono gravissime: associazione di tipo mafioso, narcotraffico, tentati omicidi, e molti altri reati aggravati dal metodo mafioso.

Parallelamente, in Germania, è stato arrestato il latitante Adriano Natale, 41 anni, anch’esso membro del clan e ricercato per reati analoghi. La sua cattura è stata possibile grazie alla cooperazione internazionale tra le forze di polizia italiana e tedesca.

Questi arresti rappresentano un duro colpo per la criminalità organizzata, dimostrando l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno mafioso. La collaborazione tra i diversi reparti e l’uso di strategie investigative avanzate hanno permesso di localizzare e arrestare due latitanti chiave in un contesto di criminalità transnazionale.

In attesa delle conseguenze legali, la comunità può ora sentirsi un po’ più sicura, sapendo che due figure importanti del crimine organizzato sono state tolte dalle strade. L’impegno e la dedizione delle forze dell’ordine nella lotta al crimine rimangono un faro di speranza in una società in cerca di sicurezza e giustizia.

Ambra Radaelli