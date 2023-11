Ugento è stata scossa da un allarmante episodio di incendio sospetto che ha colpito due autovetture di una famiglia locale. L’incidente, avvenuto nelle prime ore della notte, rafforza le preoccupazioni sulla sicurezza pubblica in quest’area, già nota per episodi simili.

Ugento in allerta: due auto incendiate nella notte, sospetti di dolo

Le fiamme hanno avvolto una Lancia Y e una Fiat Punto Evo, parcheggiate nel vialetto di una villetta nella contrada Donna Francisca Petrosa Calcara. Quest’area, sebbene sia amministrativamente parte di Ugento, si trova vicino a Taurisano, un luogo dove questi incidenti sono frequenti e spesso sospettati di origine dolosa.

I proprietari delle vetture, un operaio e una casalinga, sono persone descritte come tranquille e senza problemi con la giustizia. L’incendio, sviluppatosi in un’ora insolita, solleva dubbi sulle cause e alimenta il timore di un atto doloso. Carabinieri e vigili del fuoco, intervenuti sul posto, stanno conducendo indagini approfondite per chiarire le circostanze.

Questo episodio porta alla luce la crescente preoccupazione per gli atti di vandalismo e la sicurezza pubblica nella zona. La comunità di Ugento, ora più che mai, richiede attenzione e azione per proteggere la sicurezza dei suoi cittadini e prevenire futuri episodi di questo genere.

Ambra Radaelli