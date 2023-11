Un tragico incendio ha colpito un’azienda zootecnica a Corigliano d’Otranto, provocando una grave perdita di animali. Il disastro, avvenuto nel pomeriggio di oggi, ha visto le fiamme divampare violentemente, portando devastazione e dolore.

Corigliano d’Otranto: devastante incendio in azienda zootecnica, decine di animali perdono la vita

Il fuoco, scoppiato in un capannone, si è rapidamente esteso al rifugio degli animali, causando la morte di decine di essi tra le centinaia presenti. Il fumo denso e le fiamme hanno avvolto numerose balle di fieno, causando anche danni significativi alla struttura dell’azienda.

Sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno lavorato incessantemente per contenere l’incendio e per avviare le indagini. Questo incidente solleva questioni urgenti sulla sicurezza nelle aziende agricole e zootecniche, sottolineando l’importanza di misure preventive efficaci.

La comunità di Corigliano d’Otranto è in lutto per la perdita degli animali, un duro colpo per l’azienda e un triste promemoria della vulnerabilità delle strutture agricole ai disastri. Si attendono ora ulteriori dettagli sulle cause dell’incendio e sulle azioni che verranno intraprese per migliorare la sicurezza e prevenire future tragedie.

