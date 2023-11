Un grave episodio ambientale ha sconvolto la comunità di Biccari, in provincia di Foggia. Un uomo di 75 anni è stato denunciato per aver appiccato un incendio il 30 agosto scorso, distruggendo circa quattromila metri quadri di vegetazione e mettendo a rischio diverse abitazioni.

Emergenza a Biccari: incendio devasta 4000 mq di vegetazione, anziano indagato

I carabinieri forestali, dopo un’accurata indagine supportata da immagini di videosorveglianza di abitazioni private ed esercizi commerciali, sono riusciti a individuare l’anziano come responsabile. L’indagine è partita dall’identificazione del punto di origine del rogo, applicando un protocollo operativo specializzato in tali situazioni.

L’incendio a Biccari rappresenta un serio campanello d’allarme per la sicurezza ambientale e la prevenzione di simili eventi catastrofici. La gravità dell’atto compiuto dall’anziano, che non ha saputo fornire una spiegazione per il suo gesto, evidenzia l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel proteggere l’ambiente e le comunità locali.

Durante l’anno, i carabinieri forestali hanno già identificato i responsabili di altri due incendi boschivi, sottolineando il loro impegno costante nella tutela del patrimonio naturale e nella prevenzione degli incendi. Questo episodio a Biccari rafforza la necessità di una vigilanza attenta e di interventi rapidi per salvaguardare l’ambiente e garantire la sicurezza delle persone.

Ambra Radaelli