A San Pietro Vernotico, un controllo antidroga ha portato all’arresto di due giovani sampietrani. L. B., 21 anni, e M. F., 25 anni, sono stati fermati dalla Squadra mobile di Lecce, sezione Criminalità organizzata, con un ingente quantitativo di cocaina.

San Pietro Vernotico: fermati con un chilo di cocaina, due giovani arrestati al casello autostradale

L’intervento degli agenti si è verificato oggi, venerdì 17 novembre, al casello autostradale di Bari. B. e F.viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf, diretti verso nord, quando sono stati fermati. La droga, un panetto di cocaina avvolto in cellophane, era abilmente nascosta nel cruscotto del veicolo, pesando poco meno di un chilo.

La scoperta della sostanza stupefacente è stata seguita dall’arresto in flagranza di reato dei due giovani. B., in particolare, è stato trovato in possesso di 1530 euro in contanti, rafforzando i sospetti sul loro coinvolgimento nel traffico di droga.

Il caso dei due sampietrani non si chiude con l’arresto. Nei prossimi giorni è previsto l’interrogatorio di convalida, durante il quale saranno assistiti dal loro avvocato di fiducia.

Questo episodio sottolinea l’intensificarsi delle operazioni di controllo sul traffico di stupefacenti nella regione, segnando un importante successo per le forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata.

Ambra Radaelli