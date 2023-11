Un momento di tensione ha scosso stamattina il tranquillo quartiere 167 di Palo del Colle, nel Barese. Davanti a un bar in viale Mediterraneo, una serie di colpi d’arma da fuoco hanno squarciato la quiete, fortunatamente senza causare feriti.

Palo del Colle: sparatoria davanti a un Bar, nessun ferito

L’incidente, che ha visto l’esplosione di una decina di colpi, non ha lasciato vittime, un fatto che porta un respiro di sollievo nella comunità. La rapidità e l’efficacia delle forze dell’ordine nel rispondere all’evento hanno evitato conseguenze peggiori.

I carabinieri del posto sono subito intervenuti, avviando un’indagine approfondita. Non viene esclusa alcuna pista, inclusa quella di un atto intimidatorio. Questo episodio, che ha interrotto la normale routine del quartiere, pone interrogativi sulla sicurezza pubblica in aree ritenute tranquille.

La comunità di Palo del Colle è rimasta scossa ma non intimorita da questo episodio. L’assenza di feriti è un elemento positivo in una situazione che avrebbe potuto avere esiti molto più gravi. Le indagini in corso mirano a fare chiarezza sull’accaduto, rafforzando così il senso di sicurezza tra i cittadini.

Questo evento sottolinea l’importanza della vigilanza e della pronta risposta delle forze dell’ordine, fondamentali per garantire la tranquillità pubblica. La comunità, sebbene turbata, mostra resilienza e fiducia nel lavoro delle autorità.

Ambra Radaelli