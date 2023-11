Lavoratori del portierato in ospedali Foggiani: una situazione inaccettabile

Una situazione critica sta emergendo negli ospedali di Foggia, dove i dipendenti della ditta Cosmopol, responsabile del servizio di portierato, si trovano ad affrontare condizioni di lavoro estreme e apparentemente inaccettabili.

Il consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera, ha sollevato la questione in una nota ufficiale, attirando l’attenzione sul trattamento dei lavoratori e la possibile violazione dei loro diritti fondamentali.Secondo quanto dichiarato da Cera, i dipendenti della ditta Cosmopol sarebbero costretti a svolgere turni di lavoro notturno fino a sei giorni consecutivi, una pratica che solleva gravi preoccupazioni per la salute psicofisica dei lavoratori coinvolti.

Le criticità sembrano essere particolarmente evidenti nei lotti di Cerignola 3 e Foggia 5 della Asl.Il consigliere regionale ha preso posizione inviando una lettera al presidente Emiliano, sottolineando l’urgenza di un intervento risolutivo per garantire i diritti fondamentali dei lavoratori e ripristinare condizioni di lavoro dignitose.

Cera ha anche depositato una richiesta di audizione urgente in Commissione del direttore generale della Asl, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla situazione e adottare misure tempestive.”Questa è una vicenda grave”, ha affermato Cera nella sua nota ufficiale, “in cui sembra emergere una violazione dei diritti dei lavoratori. È nostro dovere agire per garantire condizioni di lavoro adeguate e rispettose dei diritti fondamentali di chi presta servizio negli ospedali foggiani”.

La richiesta di intervento urgente da parte del presidente Emiliano e l’audizione del direttore generale della Asl saranno cruciali per affrontare questa situazione inaccettabile e assicurare che i lavoratori del portierato possano svolgere le proprie mansioni in un ambiente sano e sicuro. La vicenda sarà attentamente seguita per garantire una risposta rapida e adeguata alle gravi preoccupazioni sollevate da Napoleone Cera.