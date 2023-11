Boss calabrese latitante arrestato a Bari: si nascondeva in una villa super lusso

I riflettori della cronaca si sono accesi su Bari, dove è stata catturata una figura di spicco dell’ndrangheta, Leonardo Nino Abbruzzese, affiliato alla cosca di Cassano allo Ionio.

L’uomo era in fuga da oltre quattro mesi e aveva scelto la città pugliese come suo rifugio. L’arresto è stato possibile grazie all’operazione congiunta dei Carabinieri, che hanno arrestato tre donne di Bari, ritenute fiancheggiatrici della sua latitanza.

Le tre donne, di età compresa tra i 21 e i 55 anni, sono state trovate in possesso di circa 5.000 euro in contanti, sollevando ulteriori interrogativi sul coinvolgimento di Abbruzzese nella criminalità organizzata.

La lussuosa villa in via Bruno Buozzi, a Bari, è stata identificata come il rifugio temporaneo del latitante, dove si era nascosto in compagnia di membri della famiglia Lovreglio.

Questa famiglia, legata ai capi del clan Parisi e fedele alleati degli Abbruzzese, è stata coinvolta in vari incontri tra le due famiglie, come confermato dalle intercettazioni telefoniche.

Leonardo Nino Abbruzzese è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Athena,” condotta dall’Arma dei Carabinieri e coordinata dai procuratori aggiunti dell’Antimafia di Catanzaro, Vincenzo Capomolla e Giancarlo Novelli.

L’inchiesta aveva portato all’esecuzione di 68 misure cautelari nei confronti di individui affiliati ai clan della Sibaritide.

Abbruzzese è accusato di essere un presunto partecipe, con ruolo di rilievo, in un’associazione di tipo ndranghetista e di essere coinvolto in un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con aggravanti di natura mafiosa.

Inoltre, il latitante era destinatario di un altro provvedimento restrittivo emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari, in relazione a un’aggressione contro un gruppo di extracomunitari avvenuta nel centro di Cassano allo Ionio.L’arresto di Leonardo Nino Abbruzzese rappresenta un importante colpo inflitto alla criminalità organizzata, e l’interrogatorio previsto nelle prossime ore fornirà ulteriori dettagli su questa complessa vicenda.