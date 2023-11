Incontro a Bari sull’Orimini della SS 172: Aggiornamenti e richieste per accelerare i lavori

Questa mattina, presso la Regione di Bari, il Sindaco Gianfranco Palmisano e l’Assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia hanno incontrato l’Assessore regionale alla Mobilità e alle Infrastrutture, Anita Maurodinoia, per discutere della conclusione dei lavori per la quarta corsia dell’Orimini della Statale 172.

Durante l’incontro, l’Assessore Maurodinoia ha comunicato che l’Anas ha assicurato che i lavori saranno completati in 270 giorni a partire dalla prevista ripresa il 29 novembre prossimo. Attualmente, sono in corso le operazioni di riavvio del cantiere dopo una temporanea sospensione, e verrà redatto un nuovo cronoprogramma delle lavorazioni dettagliato, aggiornato in seguito alla variante firmata il 27 ottobre a Roma.

L’Assessore Pentassuglia ha richiamato l’attenzione su solleciti pervenuti a Roma per accelerare l’iter della variante.

Il Sindaco Palmisano ha sottolineato l’importanza di potenziare la segnaletica del cantiere e di installare segnaletica luminosa su tratti particolarmente pericolosi, come rotatorie sull’Orimini, incroci e svincoli, considerando gli incidenti e i disagi verificatisi recentemente. Ha dichiarato: “Siamo stanchi di questo interminabile cantiere che sembra tenerci in ostaggio. Pendolari e lavoratori che percorrono quotidianamente la Martina-Taranto affrontano enormi disagi e rischi per la propria sicurezza. Ogni giorno riceviamo proteste e segnalazioni dai cittadini. Ho richiesto l’installazione della segnaletica necessaria per garantire standard di sicurezza adeguati nei punti più critici, dato che quella attualmente presente è insufficiente. Ho anche sollecitato l’installazione di segnaletica luminosa in previsione delle condizioni di nebbia che ridurranno ulteriormente la visibilità nelle ore serali”.

Il tecnico Anas, responsabile unico del procedimento, ha confermato che è stato effettuato un sopralluogo per la sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori parzialmente sospesi.

L’Assessore Maurodinoia ha accolto le richieste del Sindaco e dell’Assessore Pentassuglia, sollecitando l’Anas ad agire tempestivamente per adeguare la segnaletica e garantire il rispetto dei tempi di ultimazione dell’opera.

