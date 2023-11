Tutto pronto a Martina Franca per le telecamere di RAI1: si girerà “Giacomo Leopardi vita e amori del poeta” | LE INFORMAZIONI

Nel corso della giornata di mercoledì prossimo, l’ingresso principale di piazza Roma sarà temporaneamente chiuso al passaggio di persone e veicoli. Gli uffici comunali saranno accessibili solo tramite gli ingressi di via Aprile e via Mascagni, quest’ultimo anche per i disabili.

La chiusura dell’ingresso di piazza Roma, prevista dalle 07:00 alle 18:30, è necessaria per consentire le riprese della miniserie “Giacomo Leopardi: vita e amori del poeta”, diretta da Sergio Rubini e destinata alla trasmissione su Rai1.

Durante le pause delle riprese, sarà possibile il passaggio pedonale dall’ingresso di piazza Roma, il quale sarà gestito dal personale della produzione.

La miniserie, dedicata al grande poeta italiano, è prodotta dalla società IBC Movie srl di Bologna in collaborazione con Rai Fiction, con il supporto della Apulia Film Commission. L’Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio all’importante progetto cinematografico.

