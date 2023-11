Karate – Silvia Semeraro: “Sono tornata dopo sei mesi d’inferno!”

Abbiamo sentito Silvia Semeraro, campionessa di Karate. Lo abbiamo fatto in seguito ad un suo post sui social in cui ci ha raccontato le sue vicissitudini dopo l’incidente che l’ha messo a k.o. per mesi.

Il Mondiale era nella sua testa. L’ha fatto bene anche se senza medaglie. Ma con tanta voglia di tornare sul tetto del mondo, come ci aveva abituato.

Ecco il suo pensiero: “Ed eccoci qui, tra gioia e un po’ di delusione a raccontare gli ultimi 6 mesi della mia carriera.

Da Aprile ad oggi ho attraversato una tempesta che mi ha travolta totalmente, che mi ha tenuta lontano dallo sport che mi ha dato tanto nella vita.

A Marzo un infortunio durante il riscaldamento pre finale bronzo Europeo (vinto, nonostante tutto),un infortunio che ha segnato i miei successivi 6 mesi.

Ho subìto un’operazione, a cura del Prof. Giuliano Cerulli e la sua straordinaria equipe presso la Clinica Villa Fiorita, che non ringrazierò mai abbastanza per la tempestività e accoglienza, ho iniziato un percorso di riabilitazione con il suo braccio destro Dott.Mirko Mingolla presso il suo Studio di traumatologia che non finirò mai di ringraziare, rispettando tutti i protocolli in maniera professionale e dettagliata, dal giorno 0 a pochi giorni prima del mio rientro a Roma, per 6 mesi continui.

Ringrazio te Gianluca per aver lavorato in simbiosi mentalmente e fisicamente dandomi la forza di ricominciare a fidarmi lavorando duro (nel possibile).

Ringrazio il mio Gruppo Sportivo Fiamme Oro per la fiducia riposta in me permettendomi di effettuare l’intera riabilitazione a casa, tra i miei affetti. ( che non sarà mai abbastanza il modo per ringraziarli).

Di conseguenza tutta la dirigenza, i coach e la fisioterapista Barbara che nonostante i miei mesi lontana ha continuato al mio rientro a Roma, a seguirmi a darmi sicurezze costanti fino alla partenza per i Mondiali. Sono arrivata a questa competizione con tante difficoltà, ma con tanta voglia di ritornare a vincere. Purtroppo non è andata come volevo, non ero nel pieno delle mie forze.

Nonostante avessi fame di tatami. Ma questa fame sta aumentando, sono così ingorda di karate che penso già alla prossima competizione e come affrontarla al meglio. Nonostante un Mondiale non da ricordare, ma c’è sempre qualcosa che aumenta la mia esperienza e mi tornerà utile, chiudo questo mio anno sportivo al 3°posto nella Ranking Mondiale nella mia categoria.

Questo per me è una grande soddisfazione oltre che trampolino di lancio che mi stimola a puntura in alto Mi riprenderò al 100% ,ritorno presto, questa è la mia promessa!! Restate sintonizzati”. F.L.