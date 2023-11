Basket in carrozzina – Comes Boys Taranto debutta al PalaMazzola

Dopo la sconfitta di Sassari, la squadra del presidente Domenico Latagliata è pronta per lo storico esordio casalingo in serie A. Magrì: “Firenze squadra veloce, abbiamo lavorato molto per affrontarli al meglio”

Mancano poche ore e la Comes Boys Taranto riceverà finalmente il primo storico abbraccio in serie A del PalaMazzola.

Dopo la pesante sconfitta ottenuta a Sassari la scorsa settimana, la squadra del presidente Latagliata è attesa al debutto casalingo: domani, sabato 4 novembre, alle ore 18:30 a Taranto arriva Menarini Wheelchair Sport Firenze.

Anche i toscani, reduci da un turno di riposo, sono stati sconfitti nella prima gara stagionale (56-38 in casa della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo) e, come gli ionici, hanno voglia di riscatto: si prospetta una gara molto equilibrata tra due compagini con lo stesso obiettivo, ottenere la permanenza in massima serie senza troppi patemi.

“Gli allenamenti in settimana sono stati molto intensi – confessa la guardia Daniele Magrì – ci stiamo preparando al meglio per la prima in casa. Non vediamo l’ora di scendere in campo davanti al nostro pubblico: daremo il 100%. Abbiamo esaminato la gara di Sassari per non ripetere gli stessi errori: Firenze ha caratteristiche diverse, ma è un team giovane che corre molto: dobbiamo stare attenti in difesa ed uniti in attacco, è questa la chiave dell’incontro”. F.L.