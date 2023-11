Bari – Mister Marino rinfrancato dalla vittoria a Brescia

Chiarissimo Mister Marino nel parlare della sfida del prossimo match, la partita contro l’Ascoli del Bari, in conferenza stampa.

“Siamo consapevoli che sarà un incontro difficile, ma siamo pronti a dare il massimo per ottenere un risultato positivo.

Lavoriamo duramente ogni giorno per migliorare, sia individualmente che come squadra. Sappiamo che non possiamo permetterci di commettere errori durante questa partita. Dobbiamo essere attenti sotto ogni aspetto del gioco: dalla difesa all’attacco, passando per il centrocampo. Vogliamo essere impeccabili e dimostrare la nostra determinazione sul campo.

Un elemento che credo possa fare la differenza è la nostra duttilità. Siamo una squadra versatile, in grado di adattarci alle diverse situazioni di gioco. Questa caratteristica può rappresentare un importante valore aggiunto per noi. Sappiamo come gestire le situazioni critiche e sfruttare al meglio le nostre risorse.

Nonostante l’Ascoli sia una squadra temibile, come abbiamo detto prima, dobbiamo restare concentrati e non sottovalutare il nostro avversario. Dobbiamo essere lucidi nelle scelte tattiche e mantenere un atteggiamento aggressivo in campo. Solo così potremo mettere in pratica il nostro gioco e ottenere il risultato che desideriamo.

Siamo pronti per questa sfida e vogliamo dimostrare a tutti il nostro valore. Contiamo sul supporto dei nostri tifosi, perché il loro sostegno è fondamentale per spingerci sempre di più verso la vittoria.

Forza squadra e forza tutti noi!” Verso Bari-Ascoli. F.L.