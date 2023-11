La Staffetta del Dialogo arriva a Massafra promuovendo la pace, lo sport e la salute

Sabato 5 novembre, la Staffetta del Dialogo farà tappa a Massafra, portando con sé un messaggio di pace, sport e salute. Questo evento podistico è patrocinato dalla Regione Puglia – Assessorato al Welfare ed è supportato da numerosi Premi Nobel per la pace e personalità di spicco.

La Staffetta del Dialogo è un’iniziativa che vede una delegazione della Squadra dei People Runners consegnare la “Maglia del Dialogo” a città, scuole e istituzioni. Questa maglia è firmata da diverse personalità e Premi Nobel per la pace e rappresenta l’impegno per la pacifica convivenza e la promozione del dialogo come mezzo per risolvere i conflitti, che vanno da quelli comunitari a quelli internazionali.

A Massafra, la Maglia del Dialogo sarà consegnata al Sindaco Fabrizio Quarto, all’Assessore allo sport e politiche giovanili Rosa Termite e alla Presidentessa dell’ASD Marathon Massafra Marisa Russo. Durante la cerimonia di consegna, verranno letti alcuni passi della “Carta per un mondo non violento”, un documento fondamentale del Summit dei Premi Nobel per la Pace.

La Staffetta del Dialogo ha ricevuto il patrocinio del Summit e è stata presentata in diverse edizioni delle sue riunioni, tra cui Roma, Parigi e Berlino. Questa iniziativa è stata accolta anche dal Parlamento Italiano. Il suo simbolo, la Maglia del Dialogo, simboleggia l’adesione ai principi della pace e della promozione del dialogo come soluzione ai conflitti.

L’obiettivo della PiùSport ASD, l’organizzazione dietro la Staffetta del Dialogo, è quello di promuovere questi concetti legati allo sport. La squadra dei People Runners è composta da atleti di diverse discipline, come podisti, sciatori, motociclisti e altri, che cercano di promuovere la pace attraverso il loro impegno sportivo.

In questa edizione, la Staffetta del Dialogo mira anche a promuovere il binomio sport e salute, con un’enfasi particolare sull’alimentazione. Questa campagna è sostenuta da Ferdinando de Giorgi, il celebre allenatore della nazionale di pallavolo, e ha l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano.

In questa prospettiva, la Staffetta è sostenuta da Upstream (www.upstreamsalmons.com), un’azienda specializzata nella produzione di salmone affumicato, un alimento ricco di energia e ideale per gli sportivi. Upstream produce il suo salmone con metodi naturali, utilizzando acque pulite e incontaminate nell’Atlantico del Nord.

Dopo la tappa a Massafra, la Staffetta del Dialogo continuerà il suo percorso attraverso altre città della Puglia, tra cui Otranto, Monopoli e Brindisi, prima di raggiungere Tirana, in Albania. Questo progetto rafforza il legame tra la regione pugliese e l’Albania, contribuendo a promuovere la pace e la comprensione tra le comunità.

