Scontro sulle giostre a Fasanolandia, 3 in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, un guasto tecnico ad una giostra ha provocato una collisione tra due vagoncini all’interno del luna park Fasanolandia nel Zoosafari di Fasano, in provincia di Brindisi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18, quando l’improvviso blocco delle macchine ha causato l’urto tra i due vagoncini, ferendo due donne e un bambino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale che hanno prontamente assistito le vittime.I feriti, trasportati all’ospedale “Perrino” di Brindisi, non versano in gravi condizioni.

La donna più gravemente colpita presenta una frattura al femore, mentre il bambino ha riportato una contusione al torace.In seguito all’accaduto, l’impianto è stato fermato e saranno condotte approfondite verifiche tecniche per comprendere le cause del guasto.L’amministrazione del Zoosafari di Fasano ha dichiarato di essere in stretto contatto con le autorità competenti e di cooperare pienamente nell’indagine in corso.

La sicurezza dei visitatori è sempre stata una priorità per il parco e saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire che eventi del genere non si ripetano in futuro.

AC