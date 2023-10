GUARDIA DI FINANZA: ESEGUITI CONTROLLI A TUTELA DELLA SICUREZZA ECONOMICO-FINANZIARIA DEL TERRITORIO

Nel corso di una serie di interventi mirati, la Compagnia di Manduria ha raggiunto importanti traguardi nella tutela della sicurezza economica e finanziaria del territorio di competenza.

Nei giorni recenti, le Fiamme Gialle della Compagnia di Manduria hanno condotto una serie di operazioni finalizzate a preservare la stabilità economica e finanziaria del territorio sotto la loro giurisdizione, che comprende i comuni di Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe, Sava e Torricella.

Le azioni operative intraprese hanno portato a notevoli progressi nell’adempimento della missione istituzionale del Corpo, concentrandosi sul contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa, così come sulla sicurezza dei prodotti e sulle violazioni ambientali.

Per quanto riguarda il contrasto al gioco illegale, i Finanzieri di Manduria hanno eseguito diversi controlli, individuando e sottoponendo a sequestro amministrativo una “slot machine” in un bar/caffetteria di Maruggio, non collegata alla rete dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Questo mancato collegamento telematico ha permesso al titolare di eludere il prelievo unico erariale, un’infrazione che sarà valutata accuratamente in seguito a un’indagine ispettiva specifica.Nel settore della lotta al lavoro sommerso, specifici controlli hanno identificato 9 lavoratori “in nero” in un cantiere edile e un ristorante di Manduria.

Sul fronte della sicurezza dei prodotti, i militari del Reparto hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 270 mila prodotti in 3 esercizi commerciali di Manduria, Avetrana e San Marzano di San Giuseppe. Questi articoli, tra cui prodotti per l’igiene personale e cosmetici, mancavano delle informazioni richieste dal “Codice del Consumo”.

Questa normativa stabilisce che i prodotti destinati al consumatore, venduti sul territorio nazionale, devono obbligatoriamente fornire indicazioni sulla denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, la presenza di sostanze potenzialmente dannose per il consumatore e i materiali utilizzati.

Infine, in seguito a indagini notturne e sopralluoghi riservati, la Guardia di Finanza di Manduria ha individuato nel comune di Avetrana un’area di circa 3.500 mq utilizzata come discarica abusiva di materiale edile, con una quantità approssimativa di 1,5 tonnellate di rifiuti. Il responsabile di questa infrazione ambientale sarà oggetto di un’ispezione volta a sanzionare l’omesso pagamento dell’ecotassa.

Le operazioni svolte dalle Fiamme Gialle di Manduria confermano il ruolo cruciale della Guardia di Finanza nella tutela della sicurezza economica e finanziaria del territorio jonico, promuovendo un mercato equo e sostenendo le imprese che rispettano le leggi.