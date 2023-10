A Nardò, l’episodio di “incendio d’auto” si ripete. Nella notte, precisamente intorno alle 3, in via Lopez, una Dacia Duster è stata avvolta dalle fiamme. L’incendio non si è limitato al solo mezzo: le fiamme hanno infatti raggiunto una Fiat 500 parcheggiata nelle vicinanze.

Nardò: ennesimo incendio d’auto e fiamme avvolgono una seconda vettura

I vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli sono rapidamente intervenuti sul posto, riuscendo a domare le fiamme e ad evitare ulteriori danni. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Questo episodio si aggiunge ai numerosi “incendi d’auto a Nardò” e nelle zone limitrofe. Solo pochi giorni fa, cinque veicoli sono stati incendiati nei comuni di Gallipoli, Ugento e Poggiardo, segnalando un preoccupante trend nella zona.

Ambra Radaelli