BARLETTA – Un sospiro di sollievo per N. S. il noto commercialista di Barletta, indagato per una presunta truffa nelle assunzioni. Le accuse, che gravavano sull’esperto contabile, vedevano l’ombra di assunzioni fittizie in collaborazione con un’azienda di confezioni cinese.

Barletta – accuse di truffa nelle assunzioni: revocato divieto al commercialista

Il gip Marina Chiddo del Tribunale di Trani ha deciso di revocare l’interdittiva che sospendeva S. dall’esercitare la sua attività professionale. Una scelta presa dopo aver attentamente valutato le argomentazioni dell’avvocato e grazie al parere positivo espresso dalla Procura.

L’eco delle parole di S. risuona ancora chiara: correttezza del proprio operato e assoluta estraneità a qualsiasi comportamento fraudolento. Un mantra che il consulente ha più volte sottolineato, rammentando la sua carriera impeccabile lunga quasi due decadi.

In difesa del suo operato, S. ha ribadito di non aver percepito alcun guadagno illecito e di aver sempre lavorato con dedizione e trasparenza, mettendo in luce la sua integrità professionale.

Un passo avanti importante per l’esperto, che spera ora di ripristinare la sua immagine e la fiducia dei suoi clienti.

Ambra Radaelli