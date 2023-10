Andria – 18enne aggredito due volte: l’ombra dell’omofobia si fa pesante

ANDRIA – Le strade centrali di Andria, solitamente calme e accoglienti, sono state teatro di due episodi di violenza che hanno visto come vittima un giovane di 18 anni. In entrambi i casi, l’ombra dell’omofobia sembra essere il movente sottostante.

18enne aggredito due volte: l’ombra dell’omofobia si fa pesante

Il primo episodio ha avuto luogo nelle vicinanze di Piazza Catuma. Il 18enne, mentre era in compagnia di alcune amiche, è stato avvicinato da un gruppo di coetanei. Gli insulti sono presto degenerati in violenza fisica. Nonostante il tempestivo intervento dei carabinieri, chiamati dalla vittima, gli aggressori sono riusciti a dileguarsi prima del loro arrivo.

Il secondo episodio si è verificato la sera successiva, quando il giovane è stato nuovamente aggredito. Questa volta, i responsabili erano due ragazzi, uno dei quali aveva già mostrato in passato comportamenti ostili nei confronti del 18enne a causa del suo orientamento sessuale.

Il ragazzo determinato a non lasciare impuniti gli aggressori, si è recato in questura per sporgere denuncia. Un appello forte si leva da queste vie: affrontare con coraggio ogni forma di violenza e discriminazione, perché solo così è possibile sperare in un cambiamento.

Ambra Radaelli