BISCEGLIE – Il lavoro in nero e l’evasione fiscale rappresentano sfide persistenti. Recentemente, un salone parrucchiere completamente estraneo al radar fiscale è venuto alla luce a Bisceglie, grazie alle azioni decise della GdF.

Il campanello d’allarme è stato un’anomalia nei consumi elettrici. Gli elevati livelli segnalati da un fornitore energetico hanno guidato le indagini verso questo specifico esercizio.

Bisceglie: salone parrucchiere occulto smascherato dalla GdF

Il quadro all’interno era inequivocabile: clienti pronti per i trattamenti, attrezzature professionali, prodotti in bella mostra per la vendita. Tutto sembrava regolare, ma la realtà era ben diversa. Due agende, trovate sul posto, delineavano la gestione del salone: una dedicata agli appuntamenti e l’altra ai pagamenti, rigorosamente in contanti.

Bisceglie: salone parrucchiere occulto smascherato dalla GdF

Al cuore di questa operazione illecita, una 49enne di Bisceglie, supportata da due impiegate non regolarizzate. La titolare ora si trova in una posizione delicata, con accuse che spaziano dall’esercizio abusivo all’evasione fiscale.

Ambra Radaelli