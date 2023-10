Precipita dal 3° piano e si schianta al suolo: tragica fine per un 28enne

Nel pomeriggio del 22 ottobre, a Foggia, una tragedia ha scosso la città. Un giovane di 28 anni ha perso la vita in seguito a un incidente mortale in via Francesco Caracciolo. Sul caso sono già in corso approfondite indagini condotte dalla polizia.

L’intera comunità foggiana è colpita da questa dolorosa perdita, e la notizia ha rapidamente fatto il giro del web.

Dalle prime informazioni disponibili, sembra che si sia trattato di un incidente, escludendo quindi l’ipotesi di un suicidio. La vittima sarebbe caduta accidentalmente dal terzo piano di un edificio. Al momento dell’arrivo dei sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza, il giovane era già deceduto. Non sono emersi segni di colluttazione, ma solo quelli tipici di una caduta accidentale.

La polizia sta svolgendo ulteriori approfondimenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e fornire risposte alla comunità e alla famiglia del giovane deceduto.