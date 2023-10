Macabra scoperta nelle acque salentine: rinvenuto corpo privo di vita

Nel tratto costiero tra Santa Maria al Bagno e Lido Conchiglie, a pochi chilometri a nord di Gallipoli, è stato scoperto un corpo senza vita galleggiante in mare. A dare l’allarme è stato un vigile del fuoco che, non in servizio al momento, ha individuato il cadavere a breve distanza dalla riva. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per condurre i primi accertamenti e avviare le operazioni di identificazione.

Inizialmente, l’ipotesi più probabile sembrava riguardare Luigi Peluso, il pescatore di 58 anni di Porto Cesareo di cui non si hanno notizie da oltre due settimane. Tuttavia, ulteriori indagini sono in corso per confermare o smentire tale supposizione, poiché alcuni dettagli non sembrano coincidere con quanto noto riguardo alla scomparsa del pescatore.

Resta in attesa l’esito delle verifiche, che forniranno ulteriori dettagli su questa misteriosa scoperta e sulla possibile connessione con il caso del pescatore disperso.

