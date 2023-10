Serie D: occasione sprecata del Martina per la vetta della classifica

Il Martina Calcio aveva la possibilità di conquistare la vetta della classifica nel competitivo girone H, grazie alla sconfitta in casa dell’Altamura contro il Nardò.

Tuttavia, l’opportunità è sfumata a causa di una gara giocata sottotono contro il Casarano, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca.

La partita era iniziata in modo promettente per i padroni di casa, che erano andati in vantaggio al 5′ con un gol di Maffei su calcio di punizione.

I biancazzurri sembravano poter sfruttare al massimo la gara, anche perché alla mezz’ora gli avversari rimanevano in 10 uomini per l’espulsione di Vona, ma le cose col passare dei minuti prendevano una piega inaspettata.

Il Casarano non si è arreso e ha sfruttato uno svarione difensivo del Martina per pareggiare con Cerrutti che ha messo la palla all’angolo basso alla sinistra del portiere Figliola.

Il pareggio ha fatto 90 per il Martina che da quel momento è sembrato temere gli avversari e le fasi di gioco sono risultate alquanto confuse.

Nel secondo tempo, il Martina non è riuscito a cambiare il copione della gara.

La squadra sembrava sottotono, perdeva molti palloni a centrocampo e non riusciva a rendersi pericolosa, se non in un paio di occasioni con Ganformina che cercava di rimediare all’errore da lui commesso in occasione del pareggio dei rossoblù salentini

Tuttavia, il Casarano è rimasto pericoloso, con Perez che ha sfiorato il gol in un paio di occasioni, ma è stato fermato dal portiere Figliola, che ha dimostrato di essere in gran forma.

Verso la fine della gara, entrambe le squadre sembravano accettare il pareggio, tirando i remi in barca.

Tuttavia, l’arbitraggio di Menozzi di Treviso è stato oggetto di contestazione, in quanto ha graziato De Luca del Casarano, già ammonito, che aveva commesso un secondo fallo da ammonizione.

Un fattore determinante, a nostro avviso, per il Martina è stata l’assenza in panchina del suo allenatore Pizzulli, squalificato.

La sua grinta e la sua leadership sono mancate, e questo potrebbe aver influito sulle prestazioni della squadra.

D’altra parte, va dato merito a mister Laterza del Casarano di aver fatto reagire la sua squadra e aver gestito la partita in modo da poterla prima pareggiare e poi sfiorare la vittoria.

In conclusione, il Martina Calcio ha sprecato un’importante occasione per portarsi in vetta alla classifica della Serie D.

Perez del Casarano è stato il migliore in campo per la sua squadra, risultando un vero pericolo per la difesa del Martina, mentre il portiere Figliola è stato determinante per il risultato finale che poteva ulteriormente pesare per i padroni di casa

I biancazzurri dovranno maturare la convinzione di poter diventare la rivelazione del campionato e avere fiducia nelle proprie capacità per raggiungere i vertici del girone H della Serie D.

La lotta per la vetta della classifica continua, e il Martina dovrà imparare dagli errori di questa gara per cercare di conquistarla nelle prossime sfide.