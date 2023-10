Massafra perde La professoressa Cascioli

Massafra piange la perdita della professoressa Raffaella Cascioli, una figura amata da tutti, nota per la sua passione per la musica e l’insegnamento. La professoressa Cascioli ha dedicato gran parte della sua vita a condividere le sue conoscenze e l’amore per l’arte con diverse generazioni di allievi.

Il suo nome, affettuosamente chiamata “Pupetta”, è strettamente legato alla scuola Niccolò Andria, dove ha insegnato musica con straordinaria dedizione e affetto. Il suo sorriso contagioso e la sua straordinaria energia hanno influenzato positivamente le vite di molti studenti.

Non solo ha avuto un impatto nel campo dell’insegnamento musicale, ma la professoressa Cascioli ha anche partecipato attivamente a numerosi eventi musicali, teatrali e culturali nella città di Massafra. La sua presenza costante in questi eventi era un sostegno fondamentale per i giovani talenti locali, incoraggiandoli a perseguire i loro sogni musicali.

La passione per la musica ha portato la professoressa Cascioli a far parte di commissioni di giuria in concorsi canori a livello locale, regionale e nazionale. Questo impegno ha contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del talento musicale nel territorio.

Tuttavia, Pupetta Cascioli non era conosciuta solo per il suo impegno nel mondo della musica; era anche una donna con uno stile unico che la rendeva un’icona di stile nella città di Massafra. La sua personalità carismatica e i suoi look distintivi l’hanno resa un punto di riferimento per molti.

Il funerale della professoressa Raffaella Cascioli si terrà lunedì 23 ottobre alle 16:30 nel duomo di Massafra, un’occasione per la comunità di onorare la sua memoria e celebrare la sua vita straordinaria. Le sue lezioni e il suo impatto dureranno nel tempo, vivendo attraverso i numerosi studenti a cui ha ispirato e insegnato nel corso degli anni. Le nostre condoglianze vanno alla comunità di Massafra per questa grande perdita.