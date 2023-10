La Polizia locale di Bari ha scoperto che un uomo, coinvolto in un incidente stradale, circolava con una patente straniera falsa. L’episodio si è verificato due notti fa in corso Benedetto Croce.

Mentre effettuavano i rilievi di un incidente tra due auto, gli agenti hanno notato l’atteggiamento alterato del conducente di una delle vetture.

Bari: incidente sotto effetto dell’alcol, alla guida con patente fasulla

Al momento del controllo documentale, l’uomo ha presentato una patente straniera che, dopo attenti controlli, è stata ritenuta non conforme agli originali.

La situazione si è complicata ulteriormente quando gli agenti hanno scoperto che l’uomo, originario dell’Est Europa, aveva precedenti penali e un decreto di espulsione pendente. Ha inoltre rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico, aggravando la sua posizione.

Dinnanzi a tale quadro, l’uomo è stato denunciato per possesso di documento falso, guida in stato di ebbrezza e rifiuto del test alcolimetrico. Si aggiungono anche pesanti sanzioni pecuniarie e il fermo dell’autovettura per tre mesi.