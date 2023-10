Nel cuore di Lecce, una porta-finestra è precipitata dal terzo piano di un edificio, abbattendosi su una Fiat Tipo parcheggiata sottostante. Questo drammatico incidente, fortunatamente senza feriti, ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco.

Lecce: porta-finestra precipita dal terzo piano, auto distrutta

Le condizioni atmosferiche, caratterizzate da forti raffiche di vento, sono le principali responsabili del disastro. L’episodio si è verificato in via Quintino Sella. La porta-finestra, provvisoriamente collocata su un balcone in attesa di essere montata dopo lavori di ristrutturazione, è stata spazzata via dal vento.

Non lontano, in via Francesco Guarini, un altro intervento dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori incidenti. Un ramo pericolante, staccatosi sempre a causa del vento, minacciava la sicurezza dei passanti. Per fortuna, in entrambi gli episodi, non ci sono state vittime.

L’incidente ha provocato danni consistenti alla Fiat Tipo. Sebbene il proprietario non fosse presente al momento dell’accaduto, i segni dell’impatto sono visibili su diverse parti della carrozzeria.