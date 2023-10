A Foggia è stata sconvolta da una violenta sparatoria. Nella centralissima via Fuiani, a soli pochi passi dal Comune, sono risuonati tre colpi di pistola. La sparatoria a Foggia ha visto come vittima un uomo, ferito a un braccio mentre si trovava alla guida della sua auto.

Foggia: sparatoria in pieno giorno, uomo ferito a un braccio vicino al Comune

Secondo testimonianze raccolte dalla polizia, la vittima, pur essendo ferita, è riuscita a darsi alla fuga e al momento non è stata ancora individuata. Fortunatamente, le prime informazioni rivelano che le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Sul luogo dell’incidente, gli agenti della Scientifica hanno prontamente effettuato i primi rilievi, cercando eventuali tracce o indizi utili per le indagini.

La Squadra Mobile di Foggia, intanto, sta conducendo approfondite ricerche per ricostruire l’accaduto e individuare la vittima.

La sparatoria a Foggia ha gettato nell’ansia e preoccupazione i residenti e i passanti, non abituati a episodi di tale gravità in pieno giorno e in una zona così centrale della città.

