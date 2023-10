Foggia è stata teatro di un’intensa operazione interforze la sera del 14.06.2023. Con la collaborazione tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, la sicurezza in città viene presa sul serio. L’operazione interforze a Foggia si è concentrata nel cuore della città, coinvolgendo Piazza Mercato, nota per le sue numerose attività commerciali e come fulcro di aggregazione cittadina.

Foggia: operazione interforze in Piazza Mercato, controlli a tappeto da parte delle Forze dell’Ordine

Altri luoghi di interesse sono stati piazza Martiri Triestini, via le Maestre, via la Torre e Città del Cinema.

Gli esiti di questo imponente controllo sono significativi:

12 attività commerciali legate all’alimentazione e bevande sono state ispezionate dalla Polizia Amministrativa.

Sono state identificate ben 303 persone.

136 veicoli sono stati sottoposti a controllo.

7 contravvenzioni al codice della strada sono state rilevate.

Le Forze dell’Ordine ribadiscono l’importanza di queste operazioni. L’operazione interforze a Foggia rientra nella strategia di garantire sicurezza e legalità.

Questi servizi di controllo del territorio proseguiranno con costanza, a tutela dei cittadini.