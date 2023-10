Andria è stata teatro di un importante intervento da parte della Guardia di Finanza. Una vasta discarica abusiva ad Andria, estesa per 11mila metri quadrati, è stata individuata e posta sotto sequestro.

Due cittadini andriesi sono stati denunciati per non aver rispettato le normative relative al trattamento dei rifiuti.

Andria: scoperta discarica abusiva da 11mila mq, denunciate due persone

Il primo, un settantenne, è il proprietario del terreno trasformato in area di stoccaggio per rifiuti provenienti dal settore edile. Il secondo, un camionista quarantenne, è stato intercettato mentre trasportava su un mezzo pesante gli scarti edili.

La discarica abusiva ad Andria è stata scoperta grazie al monitoraggio del camion, incrociato dai militari in città. Il camionista, sorpreso dalla presenza della Guardia di Finanza, ha tentato una manovra evasiva, ma è stato prontamente bloccato dai finanzieri, che hanno proceduto al sequestro sia della discarica che del veicolo.

Le indagini non si fermano qui. Si stanno svolgendo ulteriori verifiche per individuare eventuali violazioni fiscali legate all’omissione di pagamento dell’ecotassa.

Quest’ultima potrebbe essere stata evasa a seguito dello smaltimento illecito dei rifiuti. Inoltre, sono in corso investigazioni per determinare le procedure più idonee per la bonifica e il ripristino dell’area sequestrata.

L’intervento pone in evidenza la costante vigilanza delle Forze dell’Ordine per la tutela dell’ambiente e la lotta contro attività illecite.

La discarica abusiva ad Andria rappresenta un monito per tutti coloro che infrangono le normative a discapito del territorio.