Pronto Soccorso di Taranto: violenta lite tra paziente e personale sanitario

Un violento episodio ha scosso il pronto soccorso dell’ospedale di Taranto, quando un uomo di 53 anni, noto per i suoi problemi di tossicodipendenza, ha aggredito verbalmente e fisicamente il personale sanitario, minacciando un medico con un pericoloso oggetto improvvisato.

La situazione è degenerata quando i medici hanno deciso di dimettere l’uomo, il quale ha contestato il trattamento ricevuto, sostenendo di essere stato visitato in maniera superficiale.

Furioso, ha brandito un pezzo di lattina sagomato a forma di coltello, seminando il panico tra i presenti.

L’escalation dell’aggressione ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Al loro arrivo, l’individuo si è scagliato contro i poliziotti, danneggiando le porte scorrevoli dell’ospedale e minacciando atti di autolesionismo nel caso in cui non fosse stato sottoposto a un completo check up.

Dopo un duro scontro, il soggetto è stato prontamente arrestato con le accuse di minaccia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’arresto è stato eseguito con successo grazie all’intervento tempestivo e coraggioso delle forze dell’ordine.