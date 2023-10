La prevenzione per sconfiggere il cancro al seno, Breast Unit fanno rete La ricerca è uno strumento fondamentale per avanzare nella lotta contro il cancro al seno e per offrire alle pazienti le migliori opzioni terapeutiche disponibili. E’ necessario continuare a investire risorse e sforzi nella ricerca, collaborando con istituti di ricerca di prestigio e partecipando attivamente agli studi clinici, con lo scopo di migliorare costantemente le cure per le pazienti, offrendo loro speranza e una migliore qualità di vita.

E’ fondamentale per le istituzioni sostenere le associazioni che lavorano in questa direzione e promuovere le iniziative necessarie a far conoscere ai cittadini come prevenire, curare e soprattutto affrontare il difficile percorso che ogni patologia impone al paziente.

I dati ci dicono che in Italia ogni giorno si scoprono mille nuovi casi di cancro, ma per fortuna migliorano le percentuali di guarigione. Ma bisogna intervenire presto. Attualmente i programmi di screening mammografici, per esempio, per la prevenzione del tumore al seno, diagnosticano in forma anticipata circa 6mila casi di tumori all’anno.

Per questo va rafforzata l’alleanza tra politica, istituzioni, associazionismo e scienza, così da migliorare la rete dei servizi socio-sanitari

La prevenzione per sconfiggere il cancro al seno, Breast Unit fanno rete

Diffondere la conoscenza sul carcinoma della mammella, su come trattarlo, sulla possibilità di ricostruire il seno mammario: è questo l’obiettivo del “Bra day” che si terrà a Bari, mercoledì 18 ottobre dalle 10 alle 13.30 organizzato dalla Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE).

In collegamento con la Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica di Bari, diretta dal professore Giuseppe Giudice, saranno in contatto tutte le più importanti Breast Unit italiane presenti sul ‘Seno Network’.

“La cura del tumore al seno e la ricostruzione mammaria – spiegano gli organizzatori – non avvengono con gli stessi criteri, gli stessi strumenti e gli stessi risultati ovunque. Affidarsi ad una Breast Unit, istituite in Italia nel 2014 in seguito all’intesa Stato-Regioni e in recepimento di una direttiva europea emanata nel 2006, fa la differenza“.

La prevenzione per sconfiggere il cancro al seno, Breast Unit fanno rete

Dottore Gaetano Castiglione Coordinatore Clinico della Breast Unit: “La ricerca è impegnata costantemente nel fornire le migliori cure possibili alle pazienti affette da cancro al seno, mettendo al centro delle nostre azioni le pazienti e il rispetto di rigorosi standard di qualità, basati su linee guida cliniche ben definite, risorse appropriate e competenze multidisciplinari. In questo senso ribadiamo la necessità di definire un approccio preventivo personalizzato che comprenda, oltre, alla pratica dell’autopalpazione del seno, anche la valutazione della storia familiare e delle caratteristiche individuali di ciascuna donna, tra cui la densità mammografica. E’ fondamentale, inoltre, ricordare di tenere uno stile di vita salutare, caratterizzato da una dieta equilibrata, attività fisica regolare e astinenza dal fumo: questa scelta costituisce la forma primaria di prevenzione”.

“Nelle Breast Unit i casi vengono affrontati in modo multidisciplinare – spiega Stefania De Fazio, presidente Sicpre e presente per l’evento a Bari – sin dalla prima visita, chirurgo oncologo, radioterapista, chirurgo plastico e tutti gli altri specialisti del centro di senologia prendono in carico insieme la paziente. Il risultato finale è migliore da ogni punto di vista, dal tasso di sopravvivenza alla qualità della ricostruzione. Ecco perché quest’anno abbiamo incentrato il tradizionale evento sull’approccio multidisciplinare”. Il Bra Day – ricorda il professori Giudice, chair dell’evento 2023 – ha lo scopo di comunicare che la ricostruzione mammaria è un diritto di tutte le donne e che è riconosciuto dal sistema sanitario nazionale“.