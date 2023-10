Giochi del Mediterraneo: “Taranto impreparata? Abbiamo l’alternativa”

Davide Tizzano, noto protagonista nel mondo del canottaggio e attuale presidente della Confederazione internazionale dei Giochi del Mediterraneo, ha lanciato un appello urgente riguardo all’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026, originariamente previsti a Taranto.

In un’intervista esclusiva con Il Quotidiano di Puglia, Tizzano ha dichiarato che sono già state considerate due alternative per ospitare l’evento in caso di difficoltà a Taranto. Ha sottolineato l’importanza di agire rapidamente, considerando gli investimenti in gioco, che ammontano a 200 milioni di euro.

Attualmente, si attende un incontro cruciale a Roma, con la presenza dei ministri Andrea Abodi e Raffaele Fitto, insieme ai rappresentanti del Coni e delle autorità locali. L’obiettivo è definire una nuova strategia organizzativa, in quanto sia il Coni che il Governo hanno rinunciato al comitato organizzatore precedentemente stabilito.

L’attenzione si estende anche a Lecce e Brindisi, che hanno offerto le loro strutture per l’evento, con investimenti significativi rispettivamente di 11,3 e 2,7 milioni per Lecce, e 6 e 4 milioni per Brindisi.

Tizzano ha evidenziato la necessità di rispettare la road map per la costruzione delle strutture, come lo stadio, la piscina olimpionica e il centro nautico, sottolineando che il successo dell’evento dipende da una pianificazione accurata.

Riguardo alle possibili alternative, Tizzano ha menzionato il Kosovo come una delle opzioni, avendo già assegnato loro l’edizione del 2030. Ha inoltre escluso la possibilità di prorogare i termini per l’organizzazione a Taranto, sottolineando che la scadenza è vincolante e che i calendari internazionali sono già stati stabiliti.

Il presidente della Confederazione internazionale ha chiarito che la decisione finale non rientra nelle sue competenze, ma spetta agli organizzatori locali. Ha espresso disponibilità a mediare, ma ha enfatizzato che l’evento non può subire ulteriori ritardi.In merito alla lettera inviata dal segretario generale del comitato internazionale, Iakovos Filippousis, ai rappresentanti di Taranto, Tizzano ha affermato che essa richiede il rispetto della scadenza per la presentazione del master plan entro il 30 ottobre, altrimenti i Giochi potrebbero essere a rischio.

Infine, Tizzano ha sottolineato l’importanza di comprendere appieno lo statuto del comitato internazionale e ha incoraggiato tutti i soggetti coinvolti a rispettarne le direttive per garantire il successo dell’evento.