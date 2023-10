Voce alle parole, al via ad Alberobello la Rassegna Chianche di Carta

Voce alla parole, al via ad Alberobello la rassegna Chianche di Carta Al via la rassegna di editoria che sabato 14 ottobre trasformerà ancora una volta la millenaria Città dei trulli, nel cuore pulsante della cultura libraria della Valle d’Itria, presso Casa delle Arti – Casa Alberobello in Largo Martellotta alle ore 19, il nuovo appuntamento della Rassegna Chianche di Carta “Voce alle parole”, l’autrice Jasmine Mottola presenterà il suo ultimo libro “Tortinsù i miei dolci senza lattosio” ed. Gribaudo.

Dolce come le leccornie raccontate nelle sue ricette, ma altrettanto solare e grintosa, Jasmine dialogherà con Paola SGOBBA conducendo grandi e piccini nel favoloso mondo dei dolci, preparati con mani sapienti, ma soprattutto con la mente e con il cuore.

Le prelibatezze di Jasmine seguono il ritmo costante e incessante delle stagioni regalando a tanti provetti pasticceri colori, profumi e sapori che riportano alla mente i luoghi incantati dell’infanzia.

Un’attenzione speciale è rivolta ai più piccini: l’infaticabile penna della nostra scrittrice, già al suo secondo libro, crea ricette da “pasticciare” anche con l’aiuto di piccole ed intrepide manine.

Giuseppe PALMISANO responsabile del Presidio del Libro di Alberobello: “Con questo nuovo evento Chianche di Carta e Presidio del Libro di Alberobello, dimostrano il carattere eclettico di una rassegna che spazia sia nel tempo che nei luoghi e negli argomenti incuriosendo un pubblico sempre più esigente” .

Conclude Alessandra DRAGONE Presidente Chianche di Carta “Il nostro scopo è quello di raccontare l’arte in tutte le sue sfaccettature attraverso i libri che siano illustrazioni, ricette o storie”.

La presentazione organizzata da Chianche di Carta APS e dal Presidio del Libro di Alberobello con il patrocinio del Comune di Alberobello e di Città che Legge, Partners dell’evento la libreria Mondadori Point, la Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari.