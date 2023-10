Un teatro d’amore per la città: il Nuovo di Martina Franca inaugura la stagione

Il Teatro Nuovo di Martina Franca si prepara ad accogliere il pubblico con un cartellone ricco e variegato, che spazia dalla prosa alla musica, dalla comicità agli eventi esclusivi.

La stagione teatrale è stata presentata ufficialmente in una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato gli assessori del Comune di Martina Franca, gli artisti protagonisti e la direzione del teatro.

“Un cartellone costruito soprattutto con il cuore, in cui abbiamo inserito diversi generi così da venire incontro ai diversi gusti del pubblico. Era importante ripartire per dare continuità al grande lavoro fatto in questi ultimi mesi allo scopo di garantire la riapertura di questo meraviglioso e storico teatro, un primo obiettivo che siamo riusciti a centrare con grande impegno, passione e dedizione ma è ovviamente solo un punto di partenza. Ora, l’auspicio è ovviamente quello di vedere sempre più gente a teatro e, per questo stiamo preparando diversi pacchetti per gli abbonamenti così da venire incontro ad ogni esigenza del pubblico. L’auspicio maggiore è quello di vedere la platea sempre più occupata da un pubblico più giovane, dai ragazzi. Ecco perchè – ha annunciato dsll’avv. Rosanna Pantone – abbiamo aperto un dialogo con le scuole e ci auguriamo che possa nascere la giusta sinergia per la realizzazione di progetti importanti”.

Prosa, musica e comicità: 26 appuntamenti da ottobre ad aprile

La stagione teatrale del Nuovo di Martina Franca propone 26 appuntamenti, programmati da ottobre ad aprile, ma che potrebbero ancora arricchirsi con nuovi eventi.

Tra i nomi più noti, spiccano quelli di Alessandro Siani, Lillo e Greg, Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Nino Frassica, Alessandro Preziosi e tanti altri. Il cartellone offre anche spettacoli di musica classica, jazz, pop e rock, oltre a eventi dedicati ai bambini e alle famiglie.

Un teatro d’amore per la città: la frase chiave della stagione

La frase chiave che riassume lo spirito della stagione teatrale è “Un teatro d’amore per la città”. Con queste parole, la direzione del teatro ha voluto sottolineare il legame tra il Nuovo di Martina Franca e il suo territorio, la passione per l’arte e la cultura, il desiderio di coinvolgere il pubblico in un’esperienza emozionante e divertente. Il teatro si propone come uno spazio aperto e accogliente, dove si può assistere a spettacoli di qualità e incontrare artisti di fama nazionale e internazionale.

Info e prevendite: 080.840.73.13Da lunedì 16 ottobre botteghino aperto: lunedì, mercoledì e venerdì (18.00-19-30) – martedì, giovedì e sabato (11.00-12.30) TEATRO NUOVO Martina Franca#diNUOVOinsiemeInfo: 080.840.73.13via Fanelli 25/31 – Martina Franca (Ta)www.teatronuovomartinafranca.it

12 ottobre

Si comincia giovedì prossimo, 12 ottobre, con la rilettura di uno dei grandi classici di William Shakespeare, “Il Mercante di Venezia”, messo in scena dalla compagnia teatrale “Le Quinte” diretta dal regista, Pasquale Nessa, protagonista del cartellone del Nuovo anche il prossimo 22 dicembre con un altro grande classico della drammaturgia di Eduardo De Filippo, “Natale in casa Cupiello”.

27 ottobre

Il 27 ottobre (fuori abbonamento), “Roba da Matti…a”, evento giunto alla sua ottava edizione e che coniuga spettacolo e solidarietà, organizzato da “Lo sportello di Mattia” nel ricordo dell’indimenticato, giovanissimo Mattia Tagliente, con grandi ospiti, Uccio De Santis, Annalisa Minetti, Luisa Corna e Mario Rosini. (Info e prevendita: 3396171000 – 3351286753)

10, 11 e 12 novembre

Il 10, 11 e 12 novembre (altro evento fuori abbonamento), il ritorno di “Portici d’Estate”, storica manifestazione di moda e spettacolo promossa dalla Antonio Rubino Organizzazioni di cui il teatro Nuovo quest’anno ospita il suo annunciato ultimo atto e che, come vuole la tradizione, proporrà ben tre serate, condotte da Attilio Romita, Laura Freddi e Beppe Convertini, con grandi ospiti del panorama musicale, cinematografico e televisivo: il cantautore Renzo Rubino, Paolo Ruffini, Maria Grazia Cucinotta, Ronnie Jones, Carmine Faraco, Max Cavallari, Gianni Ciardo, Gianmarco Carroccia. (Info: 080.4800600)

17 novembre

Il 17 novembre: “Gaia Gentile…ma non troppo”, serata che vedrà protagonista la talentuosa cantante Gaia Gentile, interprete che proporrà il suo omaggio ai cantautori italiani, da Caparezza a Capossela, da Daniele Silvestri a Dalla. Un viaggio musicale che vedrà la protagonista dello spettacolo accompagnata da sei eccezionali musicisti, in una formazione dal taglio moderno che abbina la sezione ritmica al sound caldo della sezione fiati.

24 novembre

Il 24 novembre: Luca Ward, la voce per eccellenza del cinema italiano, doppiatore dei più grandi attori del panorama mondiale oltre che egli stesso bravissimo attore di cinema, teatro e tv, sarà di scena sul palco del teatro Nuovo con il suo ultimo lavoro teatrale “Il talento di essere tutti e nessuno”, tratto dal suo libro “Il talento di essere nessuno”, un viaggio autobiografico in cui, attraverso aneddoti e ricordi, Ward si racconta senza risparmiarsi sul suo lato più intimo e privato, svelando al contempo tutta la verità sul mondo del cinema e del doppiaggio.

1 dicembre

Il 1 dicembre: un altro volto noto soprattutto del panorama televisivo e dei social, quello del prof. Antonino Tamburello, psichiatra, psicoterapeuta e influencer che sarà protagonista de “L’amore è eterno?”, spettacolo talk in cui prendendo spunto dal suo ultimo libro ci proporrà riflessioni e consigli su uno dei temi fondamentali per la nostra esistenza, l’amore e il suo rapporto con la rete delle relazioni personali.

9 dicembre

Il 9 dicembre a calcare le scene del Teatro Nuovo sarà Pinuccio, personaggio notissimo del panorama televisivo nazionale, attore, youtuber, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di inviato di Striscia la Notizia, protagonista dello spettacolo: “Non mi trovo”, con la partecipazione di Angelo Calculli. Una storia dalla dimensione kafkiana in cui Pinuccio, imputato in un’aula di tribunale, si ritrova a farsi processare con la surreale richiesta di essere condannato perché inadeguato al mondo contemporaneo.

15 dicembre

Il 15 dicembre una serata davvero speciale con l’omaggio allo chansonnier per eccellenza della musica mondiale, Charles Aznavour, il cui mito rivivrà attraverso l’originale e preziosa rivisitazione dei suoi classici in chiave jazz. E “Jazz for Aznavour” è infatti il titolo dello spettacolo ideato da Giuliano Ciliberti, cantante e attore, che da oltre vent’anni produce e porta in scena spettacoli dedicati a grandi artisti e al varietà Italiano accompagnato magistralmente da quattro maestri: Pippo Lombardo (pianoforte), Beppe Brizzi (batteria), Michele Tempesta (flauto e sax), Roberto Inciardi (contrabbasso).

29 dicembre

Il 29 dicembre: protagonista sarà la comicità di Pino Campagna che ci ha fatto divertire con il suo tormentone legato al divertente e conflittuale rapporto padre figli: “Papà ci sei, ce la fai, sei connesso” e oggi protagonista del suo nuovo show con la regia di Dino Pecorella: “Io super terrone”, un viaggio immaginario che accompagna il pubblico lungo tutta la Penisola, mettendo in scena le usanze regionali, le tradizioni popolari, la metamorfosi dei linguaggi comuni e il modo unico di essere italiani.

6 gennaio

Il 6 gennaio sul palco del Nuovo un grande interprete della scena italiana, protagonista di innumerevoli lavori teatrali, ma anche di film per il cinema e per la tv, un attore straordinario ed eclettico, Alessandro Haber in “Recital”.

10 gennaio

Il 10 gennaio un altro appuntamento con la grande musica dal vivo: “The New Day”, progetto musicale che vede insieme musicisti di assoluto livello: Alberto Iovene (pianoforte), Camillo Pace (contrabbasso), Mimmo Campanale (batteria), e Daniele Di Bonaventura (bandoneon).

13 gennaio

E a proposito di grande musica, il 13 gennaio sul palco del Nuovo andrà in scena un suggestivo omaggio al grande maestro Ennio Morricone. Protagonista sarà l’Orchestra Tebaide diretta dal Maestro Cosimo Maraglino che proporrà un viaggio tra le più belle colonne sonore del cinema mondiale.

19 gennaio

Il 19 gennaio, di scena la comicità di due bravissimi attori, noti al grande pubblico anche per la loro partecipazione agli show di “Mudù”, Brando Rossi e Antonella Genga, protagonisti dello spettacolo “Non siamo Giulietta e Romeo”.

26 gennaio

Il 26 gennaio, in esclusiva la presentazione dell’ultimo album dei “Camera Soul”, originale progetto jazz/bossa/soul/funk creato dai musicisti e producer Pippo e Pietro Lombardo. Una band con al suo attivo ben cinque album che in questi ultimi anni ha ottenuto un grande successo internazionale nei suoi tour realizzati tutto il mondo.

4 febbraio

Il 4 febbraio: “La Locandiera 2.0”, il classico di Carlo Goldoni adattato in chiave moderna da Barbara Silvani e diretto dall’esperto regista e attore modenese Daniele Sirotti. In scena, l’associazione “Scene Teatro”: Lidia Cuccovillo, Sarah Pofi, Lucio D’Abbicco, Alessandro Schino, Roberto Romeo, Aldo Berardi e Alessio Forlenza.

8 febbraio

L’8 febbraio, si vivrà un giovedì grasso all’insegna del musical con un altro classico, questa volta della Disney, “La Sirenetta”, messo in scena dalla compagnia “Thema” diretta da Angelo Lucarella in doppia programmazione: matinée per le scuole e serale.

17 febbraio

Il 17 febbraio, appuntamento con la grande musica d’autore, quella di Sergio Cammariere, tra gli interpreti più raffinati ed eclettici della musica italiana che, accompagnato da una formazione di straordinari musicisti, rivisiterà i suoi grandi successi e presenterà gli inediti del suo ultimo album: “Un sola giornata”, 13 canzoni nate dal felice sodalizio che si consolida anche in questo ultimo lavoro discografico con il poeta Roberto Kunstler.

23 febbraio

Il 23 febbraio, evento incluso nella stagione teatrale del Comune di Martina Franca, annunciato in anteprima, nel corso della serata, dall’assessore Dilonardo: la tappa dell’Euphonia Tour di Eugenio Finardi, in cui il grande cantautore milanese (Premio Tenco 2023 alla carriera) rilegge il suo repertorio discografico affidandosi all’estro ed alla tecnica musicale del pianista Mirko Signorile e del sassofonista Raffaele Casarano. Una Suite per un pubblico vasto e trasversale in cui ogni ascoltatore può trovare il proprio angolo in cui piangere ed emozionarsi. Un luogo di cultura musicale in cui tutti i generi si incontrano: Jazz, Blues, Rock, Classica e Contemporanea.

25 febbraio

A proposito di rivisitazioni dei grandi classici, il 25 febbraio, in scena “Il girone di Ofelia”, rappresentazione tratta dall’Amleto di William Shakespeare nella rilettura di Katia Nacci, Massimo Abrescia, Roberto Romeo. In scena: Vito Rutigliano, Ines Froio, Cristina Siciliano, Mina Albanese, Sarah Pofi, Alessandro Schino, Jonathan Cassano, Roberto Romeo e Aldo Berardi.

2 marzo

Il 2 marzo, nuovo appuntamento con i grandi concerti. In scena, un altro cantautore tra i più importanti e intimisti della musica italiana, Fabio Concato che proporrà i suoi grandi classici, da Domenica Bestiale a Sexy Tango, accompagnato da musicisti di assoluto livello: Ornella D’Urbano (piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

16 marzo

Ancora una serata dedicata alla grande musica d’autore il 16 marzo con “Mi chiamo Luigi”, omaggio a Luigi Tenco con Giorgio Vignali, Vito Schirone e Agata Paradiso, accompagnati dai musicisti Roberto Spagnoletta, Marco Campanale, Michele Di Ruvo, Marco Galeandro e la partecipazione del corpo di ballo di Antonio Schirone e Gaia Azzini con le coreografie di Rosy Loconte (Danzart).

23 marzo

Il 23 marzo, una rappresentazione brillante, anche questa in doppia programmazione, pomeridiana per i ragazzi e serale, “Oh per Bach oh”, commedia in due atti con musiche originali di Ersilia Cacace e Aldo Berardi sul tema molto particolare e interessante, della condizione delle donne artiste nel ‘700, all’epoca del grande compositore tedesco.

29 marzo

Il 29 marzo, a testimonianza della gran varietà di generi inseriti in questo cartellone, in scena “Il fantasma”, il nuovo spettacolo dell’Anonima G.R. scritto a due mani da Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, una sorta di horror-comic che si sviluppa in un racconto ondivago, con personaggi e situazioni sul filo dell’incredibile, tra il normale e il paranormale e che rivelano aspetti imprevedibili e oscuri della psiche umana.

4 aprile

Gran finale con uno dei volti più noti della comicità italiana, tra i più apprezzati da critica e pubblico per il suo repertorio irriverente e dissacrante, tra gli ospiti anche dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, parliamo di Angelo Duro che proporrà il suo nuovo spettacolo “Sono cambiato” sul palco del teatro Nuovo il prossimo 4 aprile.

Un calendario ideato e allestito per garantire la massima eterogeneità, come ha sottolineato l’avv. Rosanna Pantone, affiancata nella Sala “Franco Punzi” del Teatro Nuovo, da Luigi Pantone e Martino Semeraro, dal giornalista Eugenio Caliandro che ha avuto il compito di moderare la serata, da Maurizio Di Pierro e da Luca Stasi e Piero Elia della Rebeat.