A Torremaggiore, l’intervento deciso ha portato allo “sgombero dell’ex Pretura a Torremaggiore”. Questa mattina, un’azione congiunta tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale ha messo fine all’occupazione abusiva.

Torremaggiore: Blitz allo stabile comunale. “Era un rifugio abusivo di extracomunitari”

Da anni, infatti, cittadini extracomunitari avevano eletto l’immobile a loro rifugio. Il sindaco Emilio Di Pumpo, esponente del Partito Democratico, ha rivelato che il fabbricato appartiene al Comune.

Torremaggiore: Blitz allo stabile comunale. “Era un rifugio abusivo di extracomunitari”

L’operazione di oggi ha puntato alla messa in sicurezza e recupero del bene. Di Pumpo ha esteso i suoi ringraziamenti alle forze dell’ordine e agli enti coinvolti. Ha evidenziato il lavoro svolto in sinergia per riportare legalità e sicurezza.

Torremaggiore: Blitz allo stabile comunale. “Era un rifugio abusivo di extracomunitari”