Altamura Città che legge, al via il programma “Lettura senza mura” Realizzare una rassegna progettata e curata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vitantonio Petronella con la sinergia dell’Assessorato alla promozione della cultura, rappresenta una tappa importante di un ampio piano che pone al centro la Cultura.

La città di Altamura in provincia di Bari, sarà impegnata attraverso progetti, attività e azioni nella promozione della lettura, nella sua diffusione e valorizzazione come strumento di benessere individuale e sociale. Da Altamura dunque un esempio importante di come la Cultura possa tornare ad essere un bene comune, un bene di tutti.

Altamura Città che legge, al via il programma “Lettura senza mura”

Prende il via il programma “Lettura senza mura”, una serie di appuntamenti dedicati al libro e alla promozione della lettura e della scrittura. Con riconoscimento del Centro per il Libro e la Lettura, istituito presso il Ministero della Cultura, il Comune di Altamura ha il titolo di “Città che legge” e ha conseguito un finanziamento per la realizzazione del programma.

Sono numerose le attività e le iniziative previste tra cui: acquisto di libri in lingua straniera, catalogazione librerie scolastiche, corso di scrittura creativa e di lettura ad alta voce, incontri pubblici destinati ai bambini, incursioni di lettura nei luoghi della città, performance artistiche e realizzazione di video-racconti, realizzazione di collana editoriale, incontri con autori e illustratori. L’attuazione e gestione del progetto è curata dalle associazioni Leggeredizioni e Link, con il coordinamento del Comune (IV settore – servizio cultura).

Altamura Città che legge, al via il programma “Lettura senza mura”

“Il riconoscimento di Città che legge e l’attuazione di Lettura senza mura – affermano il sindaco Vitantonio Petronella e la vice sindaca e assessora alla cultura Angela Miglionico – è un incoraggiamento per la nostra amministrazione e per la comunità a proseguire questo percorso virtuoso che ha permesso di creare una sinergia importante con scuole, librerie, associazioni di Altamura”.

Domani, Giovedì 12 Ottobre, alle ore 17.30, nel complesso Santa Croce in via Santa Croce, è in programma una breve presentazione del calendario di attività da parte dell’amministrazione comunale.

A seguire il primo incontro del mese di Ottobre di “Lettura senza mura”, dal titolo “Scienza in canto”.

Il successivo appuntamento, “Buon compleanno Calvino”, omaggio a Italo Calvino nel 100° anniversario della nascita, si terrà al Museo Nazionale Archeologico in via Santeramo 88, Domenica 15 Ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.