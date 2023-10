Tragedia sul Pollino: trovato morto il medico Lucio Petronio

Nelle ultime ore si è consumata una tragica vicenda sulle imponenti vette del Pollino, con la scoperta del corpo senza vita del medico salentino Lucio Petronio, 70 anni, ex dirigente del Cim Lecce.

L’uomo era disperso da alcuni giorni e il ritrovamento è avvenuto nella zona di Mezzaluna Salice, a breve distanza dal centro abitato di San Severino Lucano.L’allarme è stato dato dal figlio del medico, che aveva accompagnato il padre in un’escursione in montagna.

Sul luogo sono giunti tempestivamente il Soccorso Alpino Speleologico della Basilicata, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali.La tragica vicenda ha avuto inizio quando padre e figlio avevano raggiunto la vetta della montagna insieme, ma successivamente Lucio Petronio era misteriosamente scomparso.

I volontari del Soccorso Alpino avevano già rinvenuto il cellulare dell’uomo, tuttavia, era stato trovato spento ai piedi di Serra Crispo.La scomparsa del dottor Petronio aveva scosso la comunità locale e suscitato un grande sforzo di ricerca da parte delle autorità competenti e dei volontari.

La notizia del suo ritrovamento privo di vita ha gettato un velo di tristezza su tutto il territorio. Lucio Petronio, oltre ad essere un professionista stimato nel campo medico, era conosciuto per la sua passione per la natura e le escursioni in montagna.

La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e per il settore sanitario.

Le indagini sull’incidente sono tutt’ora in corso al fine di stabilire le circostanze precise che hanno portato a questa tragedia.