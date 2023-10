Bambini autistici e disabili senza assistenza – Appello di Renato Perrini

La situazione dei bambini con disabilità gravissime presso l’Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII di Martina Franca è critica e richiede interventi immediati. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ha sollevato con forza questo problema che affligge la comunità locale.

Secondo Perrini, la mancanza di assistenza da parte degli Operatori Socio-Sanitari (Oss) presso la scuola è un grave problema che impedisce un’adeguata integrazione degli alunni con disabilità nel contesto educativo. L’assistenza di base, che include la cura del corpo e altre esigenze primarie, è cruciale per i minori affetti da gravi disabilità.

Nel contesto attuale, l’assistenza scolastica è un elemento fondamentale che deve essere gestito in modo sinergico con le attività educative e didattiche. Tutti gli operatori coinvolti, dal dirigente scolastico ai docenti, dai collaboratori scolastici ai genitori e ai tecnici della riabilitazione, devono lavorare insieme secondo un progetto unitario chiamato Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Perrini sottolinea che, purtroppo, i bambini con disabilità gravissime continuano a frequentare la scuola senza l’assistenza adeguata, e questo è possibile solo grazie all’impegno straordinario delle famiglie coinvolte. È fondamentale che i disabili ricevano assistenza da personale qualificato, garantendo così il loro diritto allo studio in condizioni dignitose.

In risposta a questa situazione critica, Renato Perrini ha presentato un’interrogazione urgente agli assessori Palese e Barone, chiedendo quali interventi definitivi saranno adottati per garantire l’effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni con autismo e disabilità gravissime. Inoltre, Perrini ha richiesto una tempistica precisa per l’implementazione di tali servizi in modo da assicurare il diritto allo studio per tutti gli alunni con disabilità grave nella provincia di Taranto.