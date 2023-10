Il Bari pareggia anche a Reggio

Reggiana e Bari Concludono in pareggio 1-1 una partita scintillante

La Reggiana è andata in vantaggio grazie a un gol di Girma al 10′ minuto di gioco.

Il Bari ha pareggiato poco più di venti minuti dopo, grazie a Di Cesare, che ha capitalizzato un errore difensivo della squadra di Nesta su calcio d’angolo.

In una partita emozionante, la Reggiana e il Bari hanno terminato con un pareggio 1-1, tenendo, entrambe le squadre, il match in equilibrio.

L’incontro si è svolto nella cornice del Città del Tricolore, con momenti di brillantezza e qualche occasione sprecata.

La Reggiana ha iniziato in modo aggressivo, trovando il vantaggio al decimo minuto grazie a un gol di Girma, che ha segnato il suo primo gol in Serie B. Questo gol ha acceso l’entusiasmo dei tifosi di casa.

Tuttavia, il Bari ha reagito prontamente e poco più di venti minuti dopo, Di Cesare ha sfruttato un calcio d’angolo per pareggiare il punteggio, capitalizzando su una leggerezza difensiva della squadra di Nesta.

Ance se il Bari ha fatto la sua onesta partita, la Reggiana ha avuto numerose opportunità per riprendere il controllo del match, ma ha sprecato diverse occasioni, tra cui un colpo di testa alto di Girma e un tiro di Antiste che ha colpito il palo, sfiorando il gol.

Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno optato per una strategia più difensiva, con poche occasioni da ambo le parti.

Alla fine, la partita si è conclusa in pareggio, con entrambe le squadre che si sono accontentate del punto guadagnato.

La Reggiana ha comunque avuto altre occasioni per segnare, ma ha sprecato diverse opportunità, incluso un colpo di testa alto di Girma e un tiro di Antiste che ha colpito il palo.

Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno avuto poche occasioni da gol e la partita è quindi finita in pareggio, l’ennesimo per il Bari che non riesce a vincere.

Reggiana-Bari 1-1

Tabellino

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo; Girma, Bianco, Kabashi (90′ Cigarini); Crnigoj (62′ Nardi), Antiste; Pettinari (62′ Gondo). A disp.: Sposito, Satalino, Lanini, Fiamozzi, Dariva, Szyminski. All. Nesta

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Acampora, Maiello (76′ Benali), Koutsoupias (57′ Sibilli); Aramu (83′ Bellomo); Diaw (46′ Matino), Nasti (76′ Morachioli). A disp.: Farroni, Achik, Zuzek, Edjouma, Pucino, Akpa-Chukwu, Ricci. All. Mignani

Arbitro: Giua di Olbia. Assistenti: Massara – Cortese



Marcatori: 10′ Girma (R), 34′ Di Cesare (B)

Note – ammoniti Acampora (B), 39′ Kabashi (R), 86′ Bianco (R). Recupero: 2′, 4′