GALATINA – Un giovane di 19 anni, originario di Reggio Calabria, è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Galatina per furto aggravato. Il fatto, avvenuto a fine luglio, ha visto come vittime una coppia di turisti svizzeri in vacanza a Gallipoli.

Galatina: ragiro in stazione di servizio, giovane calabrese denunciato

Il furto con ragiro alla pompa di benzina è avvenuto il 24 luglio, quando il turista svizzero, fermandosi in una stazione di servizio a Collemeto, si è visto avvicinare dal giovane che si è offerto di aiutarlo nel rifornimento.

Sebbene inizialmente rifiutasse, alla fine ha accettato. Purtroppo, dopo aver proseguito il viaggio, ha scoperto che non solo il livello del carburante non era aumentato, ma che era stato addebitato un importo superiore di quello dichiarato, €70,08 anziché €20,00.

Gli agenti del Commissariato di Galatina, analizzando le registrazioni video della stazione di servizio, hanno individuato il raggiro: il giovane calabrese aveva utilizzato una pompa diversa per fare il pieno alla sua auto subito dopo aver rifornito quella del turista svizzero.

I dettagli sulla targa dell’auto hanno portato direttamente all’identità dell’ingannatore, confermando la sua residenza a Reggio Calabria e il periodo di permanenza in Salento, coincidente con la data del furto.

Il furto con ragiro alla pompa di benzina non è certo comune, ma questo caso ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione anche nelle piccole azioni quotidiane.