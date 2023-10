Predilezione per garage, parcheggi condominiali e vie cittadine

BARLETTA – La città di Barletta è stata teatro di un’operazione delle forze dell’ordine che ha portato all’arresto di un uomo di 42 anni, identificato come l’autore principale di numerosi furti di auto e moto avvenuti nelle ultime settimane.

Barletta: serie di furti di auto e moto, arrestato un 42enne

Il modus operandi del 42enne era ben delineato: agiva sia in garage e parcheggi condominiali che in piena strada.

Grazie ad una meticolosa attività investigativa condotta dalla Procura di Trani e supportata dalle immagini di videosorveglianza delle aree colpite, è stato possibile risalire all’identità del ladro.

Non è la prima volta che l’uomo finisce nelle mani della giustizia: ha infatti precedenti penali, sempre per lo stesso tipo di reato.

Ora si trova dietro le sbarre, ma le indagini non si sono fermate e sono in corso per identificare possibili complici nella serie di furti.