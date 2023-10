ALLISTE – Una tragica morte ad Alliste ha sconvolto la comunità locale. Martino Lombardo, 54 anni, ha perso la vita in circostanze terribili mentre svolgeva lavori agricoli nel proprio terreno.

Alliste: tragica morte in campagna, uomo schiacciato dalla motozappa

Il drammatico incidente è avvenuto lungo la via per Torre San Giovanni, alla periferia della città salentina. Martino era intento ad utilizzare la motozappa quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato schiacciato dalla stessa.

Malgrado l’immediato intervento del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La tragica morte ad Alliste ha generato grande commozione tra i conoscenti e nella comunità in cui viveva.

Alliste: tragica morte in campagna, uomo schiacciato dalla motozappa

Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente per comprendere a pieno ciò che è realmente successo.

Alliste: tragica morte in campagna, uomo schiacciato dalla motozappa