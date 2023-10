Brindisi – Allo stadio Fanuzzi sopralluogo della commissione pubblico spettacolo

Alle prime luci del mattino di oggi, 6 ottobre 2023, presso lo stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi, si è tenuto un importante sopralluogo da parte della commissione pubblico spettacolo.

Questa visita riveste una notevole importanza poiché determinerà il futuro delle partite casalinghe della squadra di calcio Brindisi e i tempi di ristrutturazione necessari per garantire la sicurezza degli spettatori e il pieno rispetto delle normative in materia.

Tra le personalità presenti in questo cruciale momento, spiccano il sindaco di Brindisi, Marchionna, e l’assessore ai lavori pubblici, Quarta, i quali hanno dimostrato un forte interesse nell’assicurare che il “Franco Fanuzzi” possa tornare ad essere uno stadio all’altezza delle aspettative della città e della sua squadra di calcio locale.

La commissione pubblico spettacolo ha iniziato la sua ispezione minuziosa all’interno dello stadio, concentrandosi principalmente sulla valutazione delle infrastrutture esistenti, dalla stabilità delle tribune alla qualità dell’illuminazione e alla funzionalità dei sistemi di sicurezza.

Questi elementi sono fondamentali per garantire la sicurezza di giocatori e spettatori durante le partite di calcio.

Un punto di particolare interesse è la tempistica necessaria per le ristrutturazioni previste. È emersa la necessità di lavori di ammodernamento e miglioramento delle infrastrutture, e il tempo richiesto per completarli è ora al centro delle discussioni.

La commissione pubblico spettacolo sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali e gli esperti del settore per definire un piano dettagliato di ristrutturazione, con l’obiettivo di rendere lo stadio conforme alle normative e ai requisiti di sicurezza in tempo per le prossime partite casalinghe.

Un aspetto chiave della discussione riguarda anche la permanenza del Brindisi allo stadio “Iacovone” di Taranto, come precedentemente stabilito prima dell’inizio del campionato. La decisione finale su dove il Brindisi giocherà le proprie partite casalinghe fino al completamento delle ristrutturazioni sarà presa dopo un’attenta valutazione dei tempi e delle necessità di ristrutturazione dello stadio “Franco Fanuzzi”.

In conclusione, questo sopralluogo segna un passo fondamentale verso il futuro delle partite casalinghe del Brindisi e la trasformazione dello stadio “Franco Fanuzzi” in un impianto moderno e sicuro. Resta ora da attendere le decisioni che emergeranno da questa valutazione dettagliata, le quali avranno un impatto significativo sulla squadra, i tifosi e la comunità locale.