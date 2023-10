Marraffa e la visione di Forza Italia: “Approvazione unanime per l’Osservatorio della Bellezza”

Martina Franca – Approvazione unanime Osservatorio Bellezza- La recente approvazione all’unanimità dell’odg relativo all’Osservatorio per la bellezza ha dimostrato un significativo riconoscimento bipartisan per l’operato di Forza Italia.

Questa decisione rappresenta un momento cruciale, che sottolinea la determinazione di Forza Italia, e in particolare del suo coordinatore cittadino, Michele Marraffa, nel perseguire una linea di opposizione costruttiva e propositiva per Martina Franca.

Michele Marraffa non nasconde la sua soddisfazione per questa approvazione, evidenziando come tale riconoscimento sia una testimonianza della volontà del suo gruppo di lavorare per il bene esclusivo della città.

È un segno distintivo che dimostra come l’opposizione possa, e debba, agire con propositività, cercando soluzioni costruttive piuttosto che limitarsi a critiche sterili.

Un punto cardine dell’intervento di Marraffa è stato il Pug, il Piano Urbanistico Generale.

Il consigliere di Forza Italia sottolinea che il Pug non dovrebbe essere visto semplicemente come uno strumento di pianificazione, ma piuttosto come il fulcro attorno al quale costruire una strategia di crescita a 360 gradi per Martina Franca. Questo comprende aspetti economici, produttivi, sociali e culturali.

Tuttavia, come Marraffa fa notare, l’attenzione al Pug è solo una delle molteplici iniziative portate avanti dal suo gruppo.

Temi caldi come la gestione dei rifiuti, la necessità di una pianificazione attenta per rispondere alle esigenze dei cittadini, e l’urgente necessità di interventi sulla statale 172, sono altrettante sfide che il consigliere e il suo team intendono affrontare.

L’attenzione di Marraffa non si limita a questi temi.

Nel recente consiglio comunale, il rappresentante di Forza Italia ha richiesto chiarimenti su vari argomenti, dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, noto come PPTR, alla gestione della biblioteca comunale e ai criteri di concessione degli immobili comunali.

In conclusione, la determinazione e la visione propositiva di Michele Marraffa e di tutto il gruppo di Forza Italia emergono chiaramente dalle loro iniziative.

La loro aspirazione è quella di garantire un’opposizione che, pur mantenendo una posizione critica, non trascura l’importanza di proposte concrete e costruttive per la città di Martina Franca.