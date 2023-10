Dell’Erba: “L’erosione delle coste è un problema urgente e complesso. Occorrerà molto di più”

Il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha annunciato uno stanziamento di 30 milioni di euro in due anni per affrontare il problema dell’erosione delle coste pugliesi. Tuttavia, il consigliere regionale di Forza Italia, Paolo Dell’Erba, sottolinea che questo è solo un punto di partenza e che sarà necessario fare molto di più.

Mesi fa, Dell’Erba aveva già evidenziato la progressione inesorabile dell’erosione delle coste garganiche, che sta riducendo le spiagge in alcuni tratti del nord della Puglia, quasi a farle sparire completamente.

Sebbene si attenda di conoscere nel dettaglio la distribuzione dei fondi annunciati, Dell’Erba ritiene che per affrontare il problema dell’erosione delle coste garganiche saranno necessari investimenti continuativi che non si limitino ai prossimi due anni. Si tratta di un problema urgente e complesso che richiederà un impegno costante e a lungo termine per preservare le preziose coste pugliesi.