BARI – La lotta senza sosta alla criminalità nella storica Bari Vecchia raggiunge un nuovo picco. Personale della Squadra Mobile della Questura di Bari ha messo le mani su un significativo bottino: droga e un’arma pronta all’uso.

Bari: la Polizia sequestra ingente quantità di droga e arma pronta all’uso

Nel cuore del borgo antico, mirando a debellare il flagello dello spaccio, sono stati recuperati ben 716 grammi di hashish, 476 grammi di cocaina e 2,6 chilogrammi di marijuana. Ma non solo.

Tra gli oggetti sequestrati spicca una pistola a tamburo, “Smith & Wesson“, calibro 357 magnum, prontamente carica.

Le sostanze stupefacenti, divise in panetti, bustine e involucri, pronte per essere immesse sul mercato, sono state scoperte in un locale in disuso della piazzetta 62 Marinai.

Una sorprendente scoperta ha avuto luogo anche in strada Arco S. Pietro, dove in una finta cassetta metallica per contatore gas è stata trovata parte della merce.

Questo sequestro massiccio a Bari Vecchia non ha ancora trovato un colpevole, ma si sospetta che il territorio, feudo storico del clan “Capriati”, possa nascondere ulteriori segreti.

