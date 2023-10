L’ultimo tuffo prima di rientrare: trova la morte un 51enne

Una giornata di svago si è trasformata in tragedia quando un uomo di 51 anni di nazionalità ucraina ha perso la vita annegando nelle acque di Polignano a Mare.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 presso il lido Cala Paguro, in una zona caratterizzata da scogliere e condizioni marine proibitive. Le autorità sono state allertate da alcuni presenti sulla scogliera che hanno assistito impotenti alla tragica scena.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, la capitaneria di Porto e il personale del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.La vittima, nonostante le avverse condizioni del mare, si è tuffata, scomparendo tra le onde in pochi istanti.

Il forte maestrale e il mare mosso, infatti, rendevano pericolosa la balneazione in quella zona. Le indagini sono in corso per stabilire le circostanze esatte dell’incidente e per accertare se siano state rispettate le norme di sicurezza per il bagno in condizioni proibitive.

IMMAGINE DI REPERTORIO