CJTaranto, coach Cottignoli post Ozzano:“Ottima gestione della partita”

Il tecnico rossoblu analizza il successo alla prima giornata contro la squadra emiliana ma ammonisce: “Bene l’entusismo ma il campionato è lungo e dobbiamo crescere in fretta”

Vittoria all’esordio in Supercoppa, durante la preseason; vittoria all’esordio in campionato.



Sempre buona la prima per Mario Cottignoli che ha festeggiato con il suo CJ Basket Taranto il successo contro Ozzano nella prima giornata inaugurale del nuovo torneo di serie B Nazionale Old Wild West.

Non solo la vittoria ma anche la prestazione da parte di Conte in compagni nonostante l’emergenza delle rotazioni limitate.



Il tecnico tarantino è soddisfatto ripensando non solo ai due punti ma anche alle risposte dei suoi ragazzi: “Siamo molto contenti perché le problematiche con cui siamo arrivati a questa gara ci avevano un attimino preoccupati ma i ragazzi hanno risposto in maniera veramente eccezionale alle assenze, siamo stati molto bravi nel gestire alcuni momenti critici della partita e alcune situazioni tattiche che abbiamo preparato e devo dire i ragazzi sono stati bravi a eseguire. Ma al di là di questo giocare questa partita con grande determinazione ha fatto sì che facessimo un’ottima prestazione ancor prima di vincere il match”.

Un buon primo tempo, un secondo tempo se possibile ancora meglio soprattutto difensivamente.



Coach Cottignoli spiega la chiave tattica della partita: “Siamo andati nello spogliatoi all’intervallo con il rammarico per aver concesso due-tre situazioni offensive abbastanza semplici e ci eravamo detti di non farleaccadere più, questo ci ha fatto tornare in campo un po’ arrabbiati nonostante il vantaggio di 9 punti. Nel secondo tempo siamo stati un po’ più disciplinati nel difendere su alcuni loro giocatorimettendoli sotto pressione e non lasciarli nulla di semplice, da lì poi abbiamo preso un po’ di energia che ci siamo portati anche nella fase offensiva e le cose hanno funzionato meglio”.

Due punti in cassaforte, un po’ di sano entusiasmo ma la consapevolezza di tornare già da martedì in campo, in allenamento per faticare e preparare al meglio la trasferta di Imola: “Dobbiamo fare un passo alla volta, l’impatto è positivo perché i ragazzi lavorano in maniera esemplare sul campo durante la settimana,sono precisi, sono intensi. Lavoriamo bene. È un gruppo che sta benissimo e questo è una cosa importante, che dobbiamo portarci per tutta la stagione, abbiamo enormi margini di crescita e sappiamo che il campionato è complicatissimo e praticamente ogni settimana partiamo sfavoriti. Questo però deve rappresentareuna motivazione in più per i ragazzi, da prendere con lo spirito giusto” il